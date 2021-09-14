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Не позволим уничтожить граффити с именами пропавших детей - Олег Леонов

17:08 14.09.2021

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Фото: Александр Иванов
Олег Леонов, куратор проектов ЛизаАлерт» и поиска пропавших людей намерен оградить мурал, созданный Покрасом Лампасом на Большой Якиманке от намерений его закрасить. По сведениям местных жителей, это хотят сделать сотрудники «Жилищника», в связи с чем у стены с граффити приступит к дежурству команда Олега Леонова.

«У меня появилась информация, что уникальный арт-объект, граффити с именами пропавших и погибших детей хотят закрасить. У меня в голове не укладывается происходящее. Этот мурал – не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме. Мы приложим все усилия, чтобы спасти граффити», — заявил куратор проектов «ЛизаАлерт».

Ранее местные жители встревожились, обнаружив пристальный интерес сотрудников «Жилищника» к граффити, по сведениям некоторых, появлялась и спецтехника. Олег Леонов заявил что с сегодняшнего дня на Большой Якименке будет дежурить его команда, а тем временем будут готовиться письма с требованием о сохранении уникального арт-объекта.

Напоминаем: совместная работа «ЛизаАлерт» и Покраса Лампаса появилась на Большой Якиманке 35 с.1 25 мая этого года. Художник приурочил создание произведения к Дню пропавших детей. Ежегодно в России пропадают тысячи детей, многих из них спасают добровольцы-поисковики из «ЛизаАлерт».

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