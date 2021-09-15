КНДР последовательно запустила две ракеты в сторону моря - береговая охрана Японии
09:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут.
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