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КНДР последовательно запустила две ракеты в сторону моря - береговая охрана Японии

09:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут.

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