КНДР последовательно запустила две ракеты в сторону моря - береговая охрана Японии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР запустила в среду в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Отмечается, что интервал между пусками составил около пяти минут.