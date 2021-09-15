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Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

09:05 15.09.2021 Источник: Lenta.ru

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от предложения провести личную встречу. «Это неправда», — сказал американский лидер, передает Reuters.

С подобным заявлением выступил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, данные сообщения не соответствуют действительности, передает газета Financial Times. "Это некорректное описание телефонного разговора. Точка", - сообщил Салливан.

Автор заметки Деметри Севастопуло написал в своем Twitter-аккаунте, что издание настаивает на информации.  Lenta.Ru

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