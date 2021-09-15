0
0
41
НОВОСТИ

Трамп назвал изменой возможные контакты главы Комитета начштабов ВС США с Китаем

09:20 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский президент США Дональд Трамп считает государственной изменой возможные контакты с Китаем председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли. С таким заявлением экс-президент выступил во вторник в интервью телеканалу "Ньюсмакс".

"Если данные о том, что он [Милли] связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке, окажутся правдой, то это государственная измена. Множество людей позвонили мне сегодня, сказав о том, что это измена", - заявил Трамп.

Ранее во вторник газета "Вашингтон пост" опубликовала выдержки из готовящейся к публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда, в которой говорится, что Милли считал Трампа в последние месяцы пребывания на посту американского президента психически неуравновешенным и в тайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ ВС США якобы дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно- освободительной армии Китая Ли Цзочэном, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, пообещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:05 15.09.2021
Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним
0
78
09:00 15.09.2021
КНДР последовательно запустила две ракеты в сторону моря - береговая охрана Японии
0
79
22:40 14.09.2021
Мировой долг достиг рекордного уровня
0
609
22:00 14.09.2021
Доходы военных должны регулярно повышаться в соответствии с ситуацией в экономике - Путин
0
631
21:20 14.09.2021
"Аль-Каида" благодаря талибам сможет через 1-2 года организовать теракты в США - разведка
0
655
20:40 14.09.2021
Глава Комитета начштабов ВС США тайно звонил в КНР, опасаясь войны из-за Трампа - книга
0
702
20:00 14.09.2021
В России утверждены правила работы вытрезвителей
0
732
19:20 14.09.2021
Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем
0
675
19:18 14.09.2021
В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"
0
643
18:40 14.09.2021
Биологи собираются возродить мамонтов
0
739

Возврат к списку