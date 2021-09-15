Британский парламент закрыл доступ в свое здание для посла Китая
10:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Великобритании запретил послу Китая в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа, пока действуют санкции, введенные Пекином в отношении британских депутатов. Об этом сообщил во вторник спикер Палаты общин (нижней палаты) Линдси Хойл.
"Я регулярно провожу встречи с послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями. Но я не чувствую, что послу Китая будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин и в том месте, где мы работаем, поскольку его страна ввела санкции против некоторых наших членов", - сказал он.
"Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют", - пояснил Хойл.
Посольство КНР в Лондоне осудило такой шаг. "Это вызывающее презрение и подлое действие со стороны ряда преследующих личную политическую выгоду лиц в британском парламенте, которое воспрепятствует нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством, противоречит желаниям людей в обеих странах и вредит их интересам", - сказал пресс-секретарь диппредставительства.
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