0
0
129
НОВОСТИ

Британский парламент закрыл доступ в свое здание для посла Китая

10:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Великобритании запретил послу Китая в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа, пока действуют санкции, введенные Пекином в отношении британских депутатов. Об этом сообщил во вторник спикер Палаты общин (нижней палаты) Линдси Хойл.

"Я регулярно провожу встречи с послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями. Но я не чувствую, что послу Китая будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин и в том месте, где мы работаем, поскольку его страна ввела санкции против некоторых наших членов", - сказал он.

"Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют", - пояснил Хойл.

Посольство КНР в Лондоне осудило такой шаг. "Это вызывающее презрение и подлое действие со стороны ряда преследующих личную политическую выгоду лиц в британском парламенте, которое воспрепятствует нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством, противоречит желаниям людей в обеих странах и вредит их интересам", - сказал пресс-секретарь диппредставительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:05 15.09.2021
У международных наблюдателей будет доступ к видеонаблюдению за выборами в Думу - ОП РФ
0
0
11:00 15.09.2021
Посол США обещал изучить полученные документы о вмешательстве в выборы в РФ - Лавров
0
16
10:52 15.09.2021
«Гражданская платформа» провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами
0
40
10:38 15.09.2021
Чек-ап в «Здоровой Москве» прошли более 200 тысяч человек
0
71
10:32 15.09.2021
Во Франции непривитых медиков ждут санкции
0
82
10:20 15.09.2021
В Красноярском крае пресекли деятельность террористической исламистской организации - УФСБ
0
106
10:05 15.09.2021
В РФ прекратилась разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
0
135
09:32 15.09.2021
Законность доходов у безработных миллионеров решили проверить в Саратовской области
0
190
09:20 15.09.2021
Трамп назвал изменой возможные контакты главы Комитета начштабов ВС США с Китаем
0
189
09:05 15.09.2021
Байден опроверг сообщение об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним
0
210

Возврат к списку