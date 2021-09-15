В РФ прекратилась разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
10:05 15.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, — сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. По его словам, техническое проектирование ракеты планировалось завершить в октябре этого года. Работы остановлены на этой стадии.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшие два-три года «произойдут события, которые перевернут представление о российской космонавтике». В частности, он рассказал о планах отправить российскую автоматическую станцию к Луне впервые за 45 лет. Эхо Москвы
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