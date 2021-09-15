В Красноярском крае пресекли деятельность террористической исламистской организации - УФСБ
10:20 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба ат-Таухид валь- Джихад", двоих ее сторонников задержали, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении.
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