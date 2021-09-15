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НОВОСТИ

Во Франции непривитых медиков ждут санкции

10:32 15.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Французским медикам и социальным работникам, которые не привились от коронавируса, перестанут платить зарплату.

Врачам, медсестрам, сиделкам, а также персоналу больниц и домов для престарелых дали три месяца, чтобы пройти вакцинацию. Об обязательности процедуры еще в июле объявил Президент Франции Эммануэль Макрон, который обещал проверки и санкции после 15 сентября. На тот момент увещеваниям не вняли полтора миллиона человек. В начале сентября французская радиостанция RTL назвала уже другую цифру – 200 тысяч. 89 процентов медработников все таки сделали по крайней мере одну прививку. Многие еще летом обещали уволиться, но пока не известно воплотили ли они свои угрозы в жизнь. Среди причин есть как стандартные – от немотивированного нежелания и не изученности эффекта от препарата, так и необычные. Один и врачей сказал, что вирус мутирует и прививаться по 50 раз он не собирается.

За время пандемии во Франции коронавирусом переболели почти 7 миллионов человек.  Эхо Москвы

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