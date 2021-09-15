Чек-ап в «Здоровой Москве» прошли более 200 тысяч человек
10:38 15.09.2021
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, более 200 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва», 120 тыс. из них - люди трудоспособного возраста. Медиками чаще всего отмечаются риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, развитие которых позволяет пресечь своевременная комплексная диспансеризация.
«Своевременное выявление болезней при правильном подходе дает возможность не только избежать тяжелых последствий - комплексное обследование в «Здоровой Москве» позволяет предотвращать возникновение серьезных заболеваний и помогает многим жителям столицы вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Всего обследование в павильонах прошли уже более 200 тыс. человек, более 60% из них – лица трудоспособного возраста», — приводятся в материале слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями распространенной проблемой остается избыточная масса тела и заболевания, так или иначе с ним связанные.
По словам заммэра, при обнаружении каких-либо отклонений от нормы посетителей направляют на дополнительные исследования, которые частично можно пройти прямо в павильоне, там же москвичи всегда могут получить медицинскую консультацию, а прошедших обследование при желании сопровождают специалисты телемедицинского центра.
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