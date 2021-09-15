«Гражданская платформа» провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами

10:52

«Гражданская платформа» в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму провела встречу с наблюдателями.

«Цель нашего сегодняшнего мероприятия - сверить часы, и на три дня голосования синхронизировать нашу работу. Выборы депутатов Государственной думы - это работа тяжелая как для кандидатов, для партии, для избирательной комиссии и, естественно, для наблюдателей. Тем более в этом году, потому что у нас с вами есть особенность этой избирательной кампании. Во-первых, мы с вами наблюдать будем трое суток, три дня подряд - это впервые такая практика. <…> Второе: в этом году очень высокая конкуренция на выборах в Государственную думу. По данным избирательной комиссии, в среднем 13 человек на один мандат. <…> И третья особенность, очень важная, заключается в том, что само голосование еще не началось, а уже в ряде западных СМИ нам сказали, что можно не доверять эти выборам. Эти три особенности, уважаемые друзья, очень важны. И вы будете наблюдать, смотреть, оценивать. И это важная, очень важная работа», — отметил председатель исполкома партии Юрий Юрченко.

Также он сообщил, что «Гражданская платформа» будет представлена 3 700 наблюдателями на всех избирательных участках. Глава исполкома перед наблюдателями поставил главную цель: не допустить фальсификации выборов, четко и быстро реагировать на нештатные ситуации, «никуда не вмешиваться, держать связь со своими бригадирами» и не превышать свои полномочия. Кроме того Юрий Юрченко объяснил наблюдателям распорядок их рабочего дня и необходимость соблюдения санэпидтребований в ходе наблюдения за процессом голосования на выборах 17-19 сентября.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.