Евгений Нифантьев: Обучение финансовой грамотности поможет избавиться от высокой закредитованности населения
16:47 15.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
«Здорово, что школьная программа шагает в ногу со временем и отвечает на актуальные запросы общества. Именно в детстве закладываются важнейшие привычки, в том числе правильное отношение к деньгам, которое влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте», – сообщил Нифантьев.
По его мнению преподавание в рамках школьной программы основ финансового планирования поможет в будущем избежать долговой ямы и не допустить закредитованности населения, которая на сегодняшний день является одной из самых серьезных проблем в России.
Наталья Шушлебина, член Палаты налоговых консультантов Москвы, со своей стороны отметила преподавание финансовой грамотности как успешную мировую практику, оказывающую положительное влияние на благосостояние населения.
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