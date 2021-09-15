Евгений Нифантьев: Обучение финансовой грамотности поможет избавиться от высокой закредитованности населения

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прокомментировал нововведение, согласно которому в школьную программу с 1 сентября 2022 года вводится изучение финансовой грамотности. Она будет интегрирована в уроки математики, географии и обществоведения.

«Здорово, что школьная программа шагает в ногу со временем и отвечает на актуальные запросы общества. Именно в детстве закладываются важнейшие привычки, в том числе правильное отношение к деньгам, которое влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте», – сообщил Нифантьев.

По его мнению преподавание в рамках школьной программы основ финансового планирования поможет в будущем избежать долговой ямы и не допустить закредитованности населения, которая на сегодняшний день является одной из самых серьезных проблем в России.

Наталья Шушлебина, член Палаты налоговых консультантов Москвы, со своей стороны отметила преподавание финансовой грамотности как успешную мировую практику, оказывающую положительное влияние на благосостояние населения.