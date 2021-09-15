Церковь не может менять таинство брака, но принимает всех - Папа Римский
20:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брак - это церковное таинство между мужчиной и женщиной, но государства имеют возможности поддерживать любые пары. Об этом Папа Римский Франциск сказал в среду в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Словакии.
"Брак - это таинство, это ясно, и у церкви нет полномочий менять таинства. Но людям другой сексуальной ориентации нужно помогать, важно помогать, не меняя природы церкви. Если гомосексуальная пара хочет жить вместе, у государств есть возможности граждански поддерживать их, дать им уверенность в наследственных вопросах и вопросах здоровья. Они такие же люди, но брак остается браком, а гражданские законы - гражданскими законами", - сказал понтифик.
При этом он упомянул о Пакте гражданской солидарности, действующем во Франции и регулирующем гражданские союзы, причем не только однополые. Папа подчеркнул, что это не имеет отношения к браку, который может быть только между мужчиной и женщиной. "Господь любит всех, но не ждите, чтобы церковь отказалась от его наследия", - сказал Франциск.
Он также рассказал, что на встрече с руководством Венгрии в Будапеште, где 12 сентября он принял участие в закрытии Международного евхаристического конгресса, президент страны Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан рассказали о новом венгерском законе, который направлен на поддержку молодых семей. "Я спросил о среднем возрасте, потому что меня беспокоит демографическая зима: в Италии средний возраст - 47 лет. Говорил президент и рассказал о законе в помощь молодым семьям", - сообщил Франциск. Он добавил, что обсуждал с венгерским руководством вопросы экологии, но не затрагивал тему миграции. Как известно, по последней позиции Папы Римского и премьера Орбана расходятся. Венгерский премьер после встречи сообщил, что попросил понтифика "не допустить гибели христианской Венгрии".
Ранее в Венгрии был принят закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет. В Брюсселе Будапешт обвиняют в ущемлении прав сексуальных меньшинств.
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