Журнал "Тайм" опубликовал список 100 самых влиятельных людей года

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журнал "Тайм" в среду опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей 2021 года. Его участники распределены на несколько категорий - "Пионеры", "Титаны", "Кумиры", "Новаторы", "Лидеры", "Деятели искусства".

Билли Айлиш стала одной из наиболее влиятельных личностей в категории "Пионеры". Ее коллега Меган Пити, выступающая под псевдонимом Megan Thee Stallion, охарактеризовала Айлиш как женщину, "которая может постоять за себя и за остальных женщин мира". В числе других "пионеров", которых выделило издание, - Бен Крамп (американский юрист, адвокат семьи Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году в Миннеаполисе при задержании полицейскими), гимнастка из США Суниса Ли, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Американская гимнастка Симона Байлз, 19-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка, включена в список в категории "Титаны" - наряду с главой корпорации Apple ("Эппл") Тимом Куком, южнокорейской актрисой Юн Ё Джон, известной по фильму "Минари" (2020), и другими.

В категории "Кумиры" "Тайм" отметил британского принца Гарри и его супругу актрису Меган Маркл за их благотворительную деятельность. Принц и его жена-американка более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Они переехали в США, где заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify ("Спотифай") и американским Netflix ("Нетфликс"). В данную категорию среди прочих вошла японская теннисистка Наоми Осака, а также российский оппозиционер Алексей Навальный, американские певицы Бритни Спирс и Долли Партон.

Одним из самых влиятельных людей в категории "Новаторы" стал исполнительный директор американской компании Nvidia ("Энвидиа") Дженсен Хуанг. В этой категории оказались также основатель компаний Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс") Илон Маск, биохимик из Венгрии Каталин Карико, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг и создатель криптовалюты Ethereum ("Эзереум") Виталик Бутерин.

В группе "Лидеры" "Тайм" отметил главу Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, а также президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, председателя КНР Си Цзиньпина, лидера политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдул Гани Барадар и других.

Наиболее влиятельными людьми в категории "Деятели искусства" по версии журнала стали: американская актриса Кейт Уинслет, режиссер удостоившейся премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" картины "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлоя Чжао, рэпер Lil Nas X, писательница Нора К. Джемисин.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.