ЕС намерен реформировать Шенген, чтобы блокировать миграционные угрозы - глава ЕК

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне, чтобы блокировать бесконтрольную миграцию, в частности из Белоруссии. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам главы ЕК, странам ЕС необходимо "найти новые пути", чтобы "обеспечить единство и сплоченность" в защите внешних границ Евросоюза.