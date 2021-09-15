ЕС намерен реформировать Шенген, чтобы блокировать миграционные угрозы - глава ЕК
21:20 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне, чтобы блокировать бесконтрольную миграцию, в частности из Белоруссии. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.
По словам главы ЕК, странам ЕС необходимо "найти новые пути", чтобы "обеспечить единство и сплоченность" в защите внешних границ Евросоюза.
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