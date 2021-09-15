Псаки не подтвердила, что США могут предоставить Украине системы ПРО "Железный купол"
22:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду не подтвердила сообщения о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").
"Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече [президентов США и Украины]. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос о том, обещал ли Вашингтон предоставить Киеву указанные системы.
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