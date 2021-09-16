Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах
09:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором призвал граждан страны проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.
"Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", - сказал глава государства. Его обращение опубликовано в четверг на сайте Кремля.
Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление "избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя" любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина России.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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