Неизвестный напал на отделение полиции в Воронежской области
09:05 16.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции в Воронежской области, один полицейский был ранен, сообщили в пресс-службе МВД. Нападавший скрылся.
Нападение произошло в городе Лиски. По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на «Ниве». Он был одет в военную форму и бронежилет и вооружен автоматическим оружием. Нападавший подъехал к отделению ОМВД и устроил стрельбу. По неподтвержденным данным имел место взрыв. Коммерсантъ
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