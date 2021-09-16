Неизвестный напал на отделение полиции в Воронежской области

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции в Воронежской области, один полицейский был ранен, сообщили в пресс-службе МВД. Нападавший скрылся.

Нападение произошло в городе Лиски. По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на «Ниве». Он был одет в военную форму и бронежилет и вооружен автоматическим оружием. Нападавший подъехал к отделению ОМВД и устроил стрельбу. По неподтвержденным данным имел место взрыв. Коммерсантъ