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НОВОСТИ

Неизвестный напал на отделение полиции в Воронежской области

09:05 16.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции в Воронежской области, один полицейский был ранен, сообщили в пресс-службе МВД. Нападавший скрылся. 

Нападение произошло в городе Лиски. По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на «Ниве». Он был одет в военную форму и бронежилет и вооружен автоматическим оружием. Нападавший подъехал к отделению ОМВД и устроил стрельбу.  По неподтвержденным данным имел место взрыв. Коммерсантъ

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