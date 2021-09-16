SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
09:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты- носителя с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Трансляция запуска ведется в среду на сайте компании.
Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 ("Фэлкон-9") стартовала в 20:02 по времени Восточного побережья США (03:02 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
В экипаж корабля входят четверо гражданских лиц. Как ожидается, полет продлится около трех суток, после чего Crew Dragon произведет снижение и совершит посадку на воду в Атлантическом океане. Во время трехдневного полета корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).
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