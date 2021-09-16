ВОЗ приостановила одобрение «Спутника»
09:32 16.09.2021 Источник: Эхо Москвы
ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от ковида «Спутник». Процедура продолжится после новой инспекции завода-изготовителя (какого или каких именно, не уточняется). Замглавы латиноамериканского филиала ВОЗ доктор Жарбас Барбоса объявил, что приостановка связана с тем, что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника», не было обнаружено, что, цитата, «эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства».
В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника» в Уфе. Претензии были связаны с защитой окружающей среды. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было. Эхо Москвы
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