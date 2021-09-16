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НОВОСТИ

Франция получила удар в спину от Австралии и США - La Tribune

10:05 16.09.2021 Источник: Газета.Ru

Австралийские власти разорвали «контракт века» стоимостью $50 млрд. Об этом пишет La Tribune.

Париж должен был поставить 12 ударных подводных лодок. Как пишет издание, Франция получила удар в спину от австралийского и американского союзников.

Канберра приняла решение об отмене «контракта века» в пользу партнерства с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством в рамках нового альянса AUKUS (Альянс США, Великобритании и Австралии). «Монументальная пощечина Франции. Это нокаут, которого никто не ожидал», — пишет La Tribune.

По данным издания, французской верфи Naval Group потребуются годы, чтобы оправиться от коммерческих потерь.

При этом в ВМС Австралии все же поступят атомные подлодки. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде. Помогать будут США и Великобритания.  Газета.Ru

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