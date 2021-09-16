Более 60% россиян отложили покупку автомобиля из-за роста цен
10:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти две трети россиян, планирующих покупку авто в течение ближайшего года, указали на рост цен как на основную причину, по которой они отложили приобретение автомобиля. Об этом говорится в исследовании РГС Банка, входящего в группу банка "Открытие", которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Большинство опрошенных (61%) назвали рост цен главным фактором, повлиявшим на их планы по срокам покупки автомобиля. Среди них 34% хотят отложить приобретение машины, чтобы подождать выгодных сезонных предложений, а 27%, наоборот, постараются быстрее купить авто, потому что цены растут с каждым днем", - говорится в исследовании.
В ходе опроса банк выяснил, что совершить покупку не раньше, чем через 10-12 месяцев, намерены 63% респондентов, 16% - в течение 4-6 месяцев, 14% - в течение 7-9 месяцев, 7% приобретут машину в течение 1-3 месяцев. Год назад к покупке авто в ближайшие месяцы были готовы почти в 2 раза больше опрошенных (12%), а в сроки от 4 до 6 месяцев машину панировала приобрести треть респондентов (29%).
Нестабильность экономической ситуации стала вторым по значимости фактором изменения планов. По этой причине планируют немного отложить покупку 35% россиян. Рост ставок по кредитам останавливает 16% опрошенных. Приостановление программы льготного автокредитования, как выяснили в ходе исследования, не оказало серьезного влияния на решение о покупке. Только 5% респондентов перенесли планы по приобретению авто, потому что ждут ее возобновления.
Различается и покупательская стратегия россиян, назвавших дефицит автомобилей на рынке главной причиной, которая повлияла на планы по срокам покупки. Отложили приобретение машины до пополнения складов автопроизводителей 7% опрошенных, а 6% - напротив, ускорились с покупкой, пока есть выбор.
Приобрести автомобиль в точно назначенный срок собираются 8% россиян. Год назад о неизменных планах по покупке авто, несмотря на текущую ситуацию на рынке, заявляли 15% опрошенных.
Респонденты, не планирующие покупку автомобиля в ближайший год, среди основных причин назвали полную удовлетворенность имеющейся машиной (47%), недавнюю смену или покупку авто (35%) и недостаток средств на приобретение машины в настоящее время (27%).
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