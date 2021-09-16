Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек
10:00 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.
"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - сказал российский лидер в четверг, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - добавил он.
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