Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом", - сказал российский лидер в четверг, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это не один, не два, а несколько десятков человек", - добавил он.