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Китай не пустил немецкий фрегат в Шанхай

10:32 16.09.2021 Источник: Газета.Ru

Китай отклонил запрос на стоянку в Шанхае немецкого военного фрегата. Об этом сообщает AFP. Судно находится с миссией в Индо-Тихоокеанском бассейне.

Такое решение Пекин не смог принять сразу. Ему понадобилось несколько недель на размышления. Как отмечает издание, это является ударом по надеждам Германии на снятие региональной напряженности, связанной с морской торговлей.

В Берлине полагали, что такая стоянка может помочь в вопросе.

«Бавария» — военный корабль длиной 139 метров с более чем 200 членами экипажа. Их миссия началась 2 августа и должна продлится полгода. Отмечается, что это первая почти за 20 лет миссия ФРГ в Индо-Тихоокеанском бассейне. Корабль планирует зайти в порты Сингапура, Японии, Южной Кореи и Австралии.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что цель плавания — это способствовать стабильности в регионе и уважению международного права.  Газета.Ru

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