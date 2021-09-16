Китай не пустил немецкий фрегат в Шанхай
10:32 16.09.2021 Источник: Газета.Ru
Китай отклонил запрос на стоянку в Шанхае немецкого военного фрегата. Об этом сообщает AFP. Судно находится с миссией в Индо-Тихоокеанском бассейне.
Такое решение Пекин не смог принять сразу. Ему понадобилось несколько недель на размышления. Как отмечает издание, это является ударом по надеждам Германии на снятие региональной напряженности, связанной с морской торговлей.
В Берлине полагали, что такая стоянка может помочь в вопросе.
«Бавария» — военный корабль длиной 139 метров с более чем 200 членами экипажа. Их миссия началась 2 августа и должна продлится полгода. Отмечается, что это первая почти за 20 лет миссия ФРГ в Индо-Тихоокеанском бассейне. Корабль планирует зайти в порты Сингапура, Японии, Южной Кореи и Австралии.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что цель плавания — это способствовать стабильности в регионе и уважению международного права. Газета.Ru
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