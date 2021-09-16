Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО
10:10 16.09.2021
Главные проекты развития четырех районов северо-запада Москвы представил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево проживают более 500 тыс. москвичей. Привлекательные для жизни живописные районы, которым нужно добавить доступности и комфорта - улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков», — отмечается в сообщении.
По словам градоначальника, в столичном СЗАО хорошо налажены новое наземное и традиционное подземное метро, однако линии Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская перегружены, поэтому принято решение о строительстве Рублево-Архангельской ветки метрополитена.
НОВОСТИ
- 11:32 16.09.2021
- Франция считает разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия - МИД
- 11:27 16.09.2021
- Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство»
- 11:20 16.09.2021
- Более 1 млрд человек в Китае полностью вакцинированы от COVID-19
- 11:05 16.09.2021
- Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана
- 11:00 16.09.2021
- Европарламент утвердил доклад с призывом к пересмотру отношений с РФ
- 10:32 16.09.2021
- Китай не пустил немецкий фрегат в Шанхай
- 10:20 16.09.2021
- Более 60% россиян отложили покупку автомобиля из-за роста цен
- 10:05 16.09.2021
- Франция получила удар в спину от Австралии и США - La Tribune
- 10:01 16.09.2021
- «Зеленая альтернатива» провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на выборах в Госдуму
- 10:00 16.09.2021
- Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать