Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

10:10

Главные проекты развития четырех районов северо-запада Москвы представил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево проживают более 500 тыс. москвичей. Привлекательные для жизни живописные районы, которым нужно добавить доступности и комфорта - улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков», — отмечается в сообщении.

По словам градоначальника, в столичном СЗАО хорошо налажены новое наземное и традиционное подземное метро, однако линии Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская перегружены, поэтому принято решение о строительстве Рублево-Архангельской ветки метрополитена.