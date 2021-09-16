Европарламент утвердил доклад с призывом к пересмотру отношений с РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг итоги голосования.

За высказались 494 депутата, против - 103, еще 72 воздержались. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами- членами "пересмотреть политику Евросоюза в отношении России <...> и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ" на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".

В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права". Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.