Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана
11:05 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.
Выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах ее участников "не только не стабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран".
"Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ - прим. ТАСС) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ", - заявил Путин.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 11:32 16.09.2021
- Франция считает разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия - МИД
- 11:27 16.09.2021
- Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство»
- 11:20 16.09.2021
- Более 1 млрд человек в Китае полностью вакцинированы от COVID-19
- 11:00 16.09.2021
- Европарламент утвердил доклад с призывом к пересмотру отношений с РФ
- 10:32 16.09.2021
- Китай не пустил немецкий фрегат в Шанхай
- 10:20 16.09.2021
- Более 60% россиян отложили покупку автомобиля из-за роста цен
- 10:10 16.09.2021
- Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО
- 10:05 16.09.2021
- Франция получила удар в спину от Австралии и США - La Tribune
- 10:01 16.09.2021
- «Зеленая альтернатива» провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на выборах в Госдуму
- 10:00 16.09.2021
- Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать