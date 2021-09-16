11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

Выступая в четверг по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах ее участников "не только не стабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран".

"Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ - прим. ТАСС) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ", - заявил Путин.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.