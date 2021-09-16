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Более 1 млрд человек в Китае полностью вакцинированы от COVID-19

11:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая обеспечили вакцинацию от коронавируса нового типа более 1 млрд человек или порядка 70% населения страны. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"Всего в Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек", - говорится в заявлении, распространенном на пресс-конференции. В нем уточняется, что суммарное число сделанных в Китае прививок от коронавируса превысило 2,16 млрд.

Как полагает ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, к концу года у жителей страны выработается коллективный иммунитет. Вакцины от коронавируса в Китае уже доступны и для особых категорий населения, которым прививки прежде делать было нельзя, в том числе для подростков и для детей в возрасте от трех лет.

По результатам последней переписи населения, завершенной в этом году, число жителей Китая (включая Тайвань, специальные административные районы Гонконг и Макао) составляет 1,44 млрд человек.

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