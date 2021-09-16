Франция считает разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия - МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции считают разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия, и у них есть вопросы к поведению США. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Франс энфо" заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить", - отметил он. "Франция намерена проявить большую твердость в этом вопросе", - подчеркнул министр, назвав "подрывом доверия разрывы контрактов". "У нас есть также вопросы к поведению США", - заметил он.