Франция считает разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия - МИД
11:32 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции считают разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия, и у них есть вопросы к поведению США. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Франс энфо" заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Эта история не окончена, у нас есть контракты, и австралийцы должны пояснить, как они собираются из них выходить", - отметил он. "Франция намерена проявить большую твердость в этом вопросе", - подчеркнул министр, назвав "подрывом доверия разрывы контрактов". "У нас есть также вопросы к поведению США", - заметил он.
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