Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство»

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Завершился проведенный в рамках совместной кампании СберБизнес и Visa в поддержку женского предпринимательства марафон «Бизнес-первенство». По итогам победительницами стали Азиза Турсунова, владелица салона красоты «Золотые ручки»; Анна Рудакова, руководитель и основатель Форума и Премии «Woman Who Matters»; и Ася Карпельсон, руководитель сети попкорн-баров. За первое второе и третье места они получат 250 000, 150 000 и 100 000 рублей, кроме того, Азиза Турсунова, занявшая первое место, сможет принять участие в съёмках спецвыпуска шоу о бизнесе «Теперь Я — Босс!», совместного проекта Сбера и телеканала «Пятница».

В марафоне «Бизнес-первенство» участвовали более 3000 предпринимательниц из 40 городов России. После прохождения пяти этапов марафона было отобрано 10 финалисток проекта, где им предлагалось рассказать о создании бизнеса мечты. Истории участниц были представлены на лендинге марафона на сайте СберБизнес Live, где все желающим предоставлялась возможность отдать голос за понравившуюся участницу. Победительницы были выбран именно так - открытым голосованием.

Также в марафоне приняли участие десять менторов — профи из бизнеса и спорта. Они рассказали о предпринимательстве, преодолении трудностей и личном развитии.