Усовершенствованное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать детские жизни по всей стране - Румянцев

12:03

Фото: из личного архива А. Румянцева

С помощью современных телемедицинских технологий врачи-эксперты Российской детской клинической больницы (РДКБ) помогают проводить неотложное лечение детям по всей стране - заявил во время осмотра модернизированного отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ основатель Центра им. Д. Рогачева, академик РАН. Вместе с доктором Румянцевым в осмотре принимал участие главный врач Больницы №40 в Коммунарке

«Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия», — подчеркнул доктор Румянцев.

Он отметил реанимационное отделение больницы как крупнейшее в детской службе интенсивной терапии в России, экспертное в отношении подобных служб, здесь работают специалисты самых разных направлений, оказывая самую современную высокотехнологичную медицинскую помощь.

Денис Проценко, главврач Больницы №40 в Коммунарке особо отметил удачный симбиоз сильной разнопрофильной команды, современной аппаратуры и клинической базы РНИМУ им. Пирогова, а также назвал отделение интенсивной терапии РДКБ « одним из центров компетенции в области детской анестезиологии и реаниматологии в России».

Кроме того, участники осмотра обсудили организацию телемедицинских консультаций региональным отделениям детской неотложной помощи, подготовку специалистов-реаниматологов и другие не менее актуальные вопросы детской интенсивной терапии.

Отделение реанимации и интенсивной терапии — одно из первых подразделений РДКБ, открывшейся в 1985 году. Ежегодно в отделении получают помощь более 1500 детей.