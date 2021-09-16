Усовершенствованное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать детские жизни по всей стране - Румянцев
12:03 16.09.2021
|Фото: из личного архива А. Румянцева
«Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия», — подчеркнул доктор Румянцев.
Он отметил реанимационное отделение больницы как крупнейшее в детской службе интенсивной терапии в России, экспертное в отношении подобных служб, здесь работают специалисты самых разных направлений, оказывая самую современную высокотехнологичную медицинскую помощь.
Денис Проценко, главврач Больницы №40 в Коммунарке особо отметил удачный симбиоз сильной разнопрофильной команды, современной аппаратуры и клинической базы РНИМУ им. Пирогова, а также назвал отделение интенсивной терапии РДКБ « одним из центров компетенции в области детской анестезиологии и реаниматологии в России».
Кроме того, участники осмотра обсудили организацию телемедицинских консультаций региональным отделениям детской неотложной помощи, подготовку специалистов-реаниматологов и другие не менее актуальные вопросы детской интенсивной терапии.
Отделение реанимации и интенсивной терапии — одно из первых подразделений РДКБ, открывшейся в 1985 году. Ежегодно в отделении получают помощь более 1500 детей.
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