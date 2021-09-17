Двое убиты и двое получили ранения в результате нападения с ножом в Нидерландах

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате нападения с ножом в голландском городе Алмело. Об этом сообщила в пятницу полиция Нидерландов.

"В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека, - отмечается в сообщении правоохранительных органов в "Твиттере". - Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения".