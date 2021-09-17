Элла Памфилова: Подмосковный штаб по наблюдению за выборами проводит прекрасную работу
14:57 17.09.2021
О том, как проходят выборы в Подмосковье, а также об организации общественного контроля за голосованием председателю Центризбиркома Элле Памфиловой рассказала зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«Прошли обучение в Подмосковье порядка 5600 общественных наблюдателей. На данный момент у нас 3982 камеры, которые ведут онлайн-трансляцию, – рассказала она. – В 60-ти муниципальных образованиях на площадках муниципальных общественных палат также созданы штабы, где можно, получив подключение к аккаунтам, просматривать онлайн-трансляции».
Вся информация о ходе выборов стекается в региональный центр мониторинга и общественного наблюдения. Обращения и вопросы от граждан поступают также на горячую линию.
«На текущий момент на наш телефон горячей линии поступило 62 сообщения, – рассказал руководитель штаба общественного наблюдения Александр Тарарев. - Все их мы отрабатывали совместно с Мособлизбиркомом. Большинство из них касалось неверного угла обзора камеры. Все эти моменты мы оперативно отрабатываем».
Председатель ЦИК поблагодарила подмосковных коллег за качественную организацию процесса и пожелала плодотворной работы во время трехдневного голосования.
«Отлично. У вас в Московской области много сделано, надеемся, что все будет нормально. У вас прекрасный штаб, прекрасная работа», – сказала Элла Памфилова.
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