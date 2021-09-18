Из-за тайфуна "Чансу" в Японии пострадали пять человек

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек пострадали на юго-западе Японии из-за последствий тайфуна "Чансу", который обрушился на территорию страны в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщило агентство Киодо.



Местные авиакомпании отменили в общей сложности 33 внутренних рейса. Также сообщается об отключении электричества в 7 тыс. домов на юго-западе Японии.



Сейчас тропический шторм находится в районе западной префектуры Нара и движется в восточном направлении. Скорость ветра в его центральной части составляет 20 м/с, скорость порывов достигает 30 м/с.



По прогнозам, в течение дня в ряде юго-западных и центральных регионов Японии может выпасть до 300 мм осадков. В связи с этим метеорологи предупреждают о риске схода оползней и повышения уровня воды в водоемах.