Из-за тайфуна "Чансу" в Японии пострадали пять человек
09:40 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Местные авиакомпании отменили в общей сложности 33 внутренних рейса. Также сообщается об отключении электричества в 7 тыс. домов на юго-западе Японии.
Сейчас тропический шторм находится в районе западной префектуры Нара и движется в восточном направлении. Скорость ветра в его центральной части составляет 20 м/с, скорость порывов достигает 30 м/с.
По прогнозам, в течение дня в ряде юго-западных и центральных регионов Японии может выпасть до 300 мм осадков. В связи с этим метеорологи предупреждают о риске схода оползней и повышения уровня воды в водоемах.
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