Замеченные нарушения правил агитации в дни голосования ЦИК рассмотрит после выборов
14:10 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ - сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим", - заявила она.
Председатель ЦИК напомнила, что по ее инициативе был отменен так называемый день тишины в преддверии трехдневного голосования. "Скажу определенно: именно по моей инициативе был отменен день тишины в преддверии трехдневного голосования. Все это восприняли положительно, в том числе и партии, поскольку увеличилось время для агитации", - отметила она.
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