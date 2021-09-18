Реставраторы закончили работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены. Об этом сообщило в субботу госучреждение, ответственное за реставрацию собора, сильно пострадавшего во время пожара в 2019 году.



"Процесс обеспечения безопасности и укрепления собора, начатый 16 апреля 2019 года - на следующий день после пожара, успешно завершен в соответствии с установленным графиком", - подчеркнули в ведомстве. Первые реставрационные работы, согласно планам специалистов, начнутся предстоящей зимой.



Согласно информации агентства Франс Пресс, в ближайшее время должен быть объявлен тендер по выбору компаний, которые примут участие в работах по восстановлению собора и очистке его стен и пола. В марте этого года стало известно, что архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дам. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.



