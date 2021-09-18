В Варшаве во время акции протеста медработников погиб мужчина - полиция

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина нанес себе ранение, которое стало причиной его смерти, во время акции протеста медицинских работников в центре польской столицы. Об этом сообщила в субботу варшавская полиция.



Инцидент произошел в палаточном городке, который медработники разбили неделю назад напротив здания правительства после массовой демонстрации. Сегодня участники акции проводили в этом месте пресс-конференцию. В какой-то момент прогремел выстрел, мероприятие было прервано.



"Около 10:20 (11:20 мск - прим. ТАСС) мы получили информацию о происшествии, - рассказал журналистам представитель правоохранительных органов Рафал Ретманяк. - 70-летний мужчина ранил себя и с повреждениями лица был доставлен в больницу". "Спасти его не удалось", - добавил он.



