В Киеве сотни человек вышли на митинг против ограничительных мер из-за коронавируса

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен человек вышли на протест в центре Киева, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к ограничительным мерам в связи с пандемией коронавируса, а также к обязательной вакцинации.



Митинг проходит на Михайловской площади в центре украинской столицы. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале разместило видео с места событий, где видно, как люди, несмотря на дождь, стоят под зонтиками и слушают выступления активистов. Участники мероприятия держат в руках белые флаги с надписями "Стоп фейк- пандемия", некоторые говорят о необходимости гарантировать в государстве соблюдение прав и свобод человека.



13 сентября кабинет министров внес изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на зеленые и желтые, а также смягчают правила карантина для привитых. В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с желтым или зелеными COVID-сертификатами.



