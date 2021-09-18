В Киеве сотни человек вышли на митинг против ограничительных мер из-за коронавируса
15:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Митинг проходит на Михайловской площади в центре украинской столицы. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале разместило видео с места событий, где видно, как люди, несмотря на дождь, стоят под зонтиками и слушают выступления активистов. Участники мероприятия держат в руках белые флаги с надписями "Стоп фейк- пандемия", некоторые говорят о необходимости гарантировать в государстве соблюдение прав и свобод человека.
13 сентября кабинет министров внес изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Новые нормы предусматривают разделение COVID-сертификатов на зеленые и желтые, а также смягчают правила карантина для привитых. В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с желтым или зелеными COVID-сертификатами.
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