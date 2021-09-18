Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами
20:15 18.09.2021
По его мнению, призыв некоторых партий к избирателям не выбирать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе выборов 17-19 сентября не будет иметь политического эффекта. "Это не будет иметь явного политического эффекта. Поскольку люди, которые и электронным образом проголосовали и проголосовали на избирательных участках, они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтён, - говорит Марков. - Я могу понять их, они считают, что система ДЭГ недостаточно продумана, я с ними не согласен".
Как считает эксперт, важно доказать обществу и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что "действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтен».
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