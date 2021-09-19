Памфилова: Идут мощные атаки на сайт. Это просто катастрофа...
17:25 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центризбирком никогда не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время нынешних выборов. Об этом в воскресенье заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала она в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.
Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).
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