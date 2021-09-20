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НОВОСТИ

Партии, не попадающие в Госдуму, не набирают голосов для получения госфинансирования

09:32 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические партии, которые, по имеющимся данным, не смогли пройти в Госдуму восьмого созыва, также не проходят и барьер в 3% для получения государственного финансирования. Об этом свидетельствует информационное табло ЦИК РФ.

Ближе всех к трехпроцентному барьеру подошла Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, на первых этапах они набирали больше 3%. Однако после обработки 72,72% партия получает 2,57% голосов. Далее идут "Коммунисты России" (1,34%) и "Яблоко" (1,08%).

Оставшиеся партии, а именно "Зеленые", "Родина", Российская партия свободы и справедливости, "Зеленая альтернатива", Партия роста и "Гражданская платформа", набирают менее одного процента голосов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября.

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