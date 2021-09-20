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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете - источник

10:08 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

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