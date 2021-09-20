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НОВОСТИ

Устроивший стрельбу в университете в Перми задержан - вуз

10:35 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, задержан, сообщается в понедельник в группе вуза "ВКонтакте" .

"Неизвестный задержан", - сказано в сообщении.

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