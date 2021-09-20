В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 744, до 7 294 672. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 992, до 6 510 674. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 778 против 793 днем ранее, до 198 996. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,73%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 20.09.2021
- Запасы гречки в РФ достаточны, дефицита не будет - Минсельхоз
- 13:00 20.09.2021
- В Пакистане ликвидировали одного из главарей местных талибов
- 12:32 20.09.2021
- В Москве выявили 2 469 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 20.09.2021
- В Лос-Анджелесе назвали лауреаты премии «Эмми»
- 12:05 20.09.2021
- Очевидец рассказал о произошедшем в Пермском госуниверситете
- 11:52 20.09.2021
- Всесезонный курорт «Манжерок» признан лучшим инвестпроектом России
- 11:32 20.09.2021
- Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента
- 11:20 20.09.2021
- Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей
- 11:05 20.09.2021
- Единороссы, по предварительным данным, получают более 300 мандатов в Думе - Турчак
- 11:00 20.09.2021
- Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать