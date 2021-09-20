В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 744, до 7 294 672. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 992, до 6 510 674. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 778 против 793 днем ранее, до 198 996. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,73%, следует из данных штаба.