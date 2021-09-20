Очевидец рассказал о произошедшем в Пермском госуниверситете

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Очевидец стрельбы в пермском госуниверситете рассказал о случившемся. Студентам пришлось забаррикадироваться в кабинете и ожидать указаний полицейских.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пожелавший остаться анонимным учащийся. Нападавший стрелял по дверям корпуса химфака, добавил собеседник.

«Мы довольно долго ждали, нас эвакуировали с пятого этажа восьмого корпуса, где и стреляли. Всё прошло довольно быстро, нам просто сказали, куда бежать, мы бежали, и всё. Всё было хорошо. Мы забаррикадировались в кабинете, пока нам полиция не крикнула. Потом полиция крикнула нам, всё, мы все вылетели. Они нам сказали, куда бежать, и мы побежали, На улице всех раненых уже увезли, вот как раз скорая едет. Кто-то бежит. Там они в нескольких корпусах стреляли. Только что шёл со студентами химического факультета, им в дверь стреляли. Одному пацану в рюкзаке лямку порвало».

Telegram-канал Baza сообщает, что нападавшим оказался 18-летний студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. Он был тяжело ранен во время задержания и вскоре скончался. Информацию подтвердили в СК.

Губернатор Пермского края заявил о «ликвидации одного из нападавших». Проверяется информация о его возможных сообщниках. По данным Telegram-канала «112», во время стрельбы погибли восемь человек, более десяти пострадали.