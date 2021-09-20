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НОВОСТИ

В Лос-Анджелесе назвали лауреаты премии «Эмми»

12:20 20.09.2021 Источник: Газета.Ru

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара». Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

В этом году из-за пандемии вручение премии проходило виртуально.

Главные награды престижной премии выглядят так:

— Лучший драматический сериал — «Корона»;

— Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»;

— Лучший мини-сериал — «Ход королевы».  Газета.Ru

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