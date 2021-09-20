В Москве выявили 2 469 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 469 против 2 376 днем ранее, до 1 604 249. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 49 днем ранее. Всего в городе умерли 28 395 человек, следует из сообщения штаба.
НОВОСТИ
- 13:05 20.09.2021
- Запасы гречки в РФ достаточны, дефицита не будет - Минсельхоз
- 13:00 20.09.2021
- В Пакистане ликвидировали одного из главарей местных талибов
- 12:20 20.09.2021
- В Лос-Анджелесе назвали лауреаты премии «Эмми»
- 12:05 20.09.2021
- Очевидец рассказал о произошедшем в Пермском госуниверситете
- 12:00 20.09.2021
- В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:52 20.09.2021
- Всесезонный курорт «Манжерок» признан лучшим инвестпроектом России
- 11:32 20.09.2021
- Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента
- 11:20 20.09.2021
- Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей
- 11:05 20.09.2021
- Единороссы, по предварительным данным, получают более 300 мандатов в Думе - Турчак
- 11:00 20.09.2021
- Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать