В Москве выявили 2 469 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 469 против 2 376 днем ранее, до 1 604 249. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 49 днем ранее. Всего в городе умерли 28 395 человек, следует из сообщения штаба.