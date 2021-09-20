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НОВОСТИ

В «Лаборатории Касперского» рассказали о подсчете голосов в системе ДЭГ

13:47 20.09.2021

В электронном голосовании, проходившем с 17 по 19 сентября за кандидатов в депутаты Госдумы, приняло участие 1 943 590 москвичей, что составляет 95,5% человек, записавшихся на ДЭГ.

В этом году в системе дистанционного голосования использован функционал «Отложенное решение», разработанный «Лаборатория Касперского», благодаря которому избиратель может в случае сбоя или обрыва связи подать голос повторно.

Расшифровка голосов избирателей, воспользовавшихся «Отложенным решением», потребовала дополнительного времени для обработки, так как технология выборки голосов, поданных последними, включает совместную работу блокчейн-сетей и криптографического сервиса, также дополнительно проверялась корректность результатов голосования. В настоящий момент специалисты «Лаборатории Касперского» работают над ускорением проверки отложенных голосов для будущих голосований.

Все голоса избирателей сохранены - заявили в Департаменте информационных технологий Москвы, в том числе благодаря «бумажному следу», который печатался принтерами в Общественном штабе во время голосования, так как благодаря зашифрованным данным из блокчейна можно перепроверить результаты, полученные в ходе подсчета голосов.

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