Политолог заявил о триумфе дистанционного электронного голосования
13:57 20.09.2021
Многодневное дистанционное электронное голосование позволяет гражданам реализовывать свои политические и гражданские права - прокомментировал успех ДЭГ директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в разговоре с журналистами.
«Система трехдневного голосования, система дистанционного электронного голосования увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. Это можно только приветствовать», — отметил политолог.
По мнению Алексея Чеснакова, онлайн-голосование в будущем будет применяться более широко: «Этому способствовало голосование первых лиц: президент, мэр Москвы, премьер-министр - все проголосовали дистанционно. Тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту»
Также политолог считает, что трехдневное голосование позволяет избирателю без спешки сделать выбор в удобное для себя время.
Напоминаем: выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В списки голосующих онлайн вошли более 2 млн москвичей, из них дистанционно проголосовало 96,5% жителей столицы.
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