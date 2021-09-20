Никаких решений о возможной смене состава кабмина после выборов в Госдуму нет - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "в случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то по новой конституции потребуется согласование с Думой - в этом плане роль Думы существенно изменилась".

"Будет или не будет [такое] решение президента - мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной смене состава правительства после выборов в Госдуму.