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Никаких решений о возможной смене состава кабмина после выборов в Госдуму нет - Песков

14:12 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких решений о возможных переменах в составе правительства после выборов в Госдуму пока нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что "в случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то по новой конституции потребуется согласование с Думой - в этом плане роль Думы существенно изменилась".

"Будет или не будет [такое] решение президента - мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной смене состава правительства после выборов в Госдуму.

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