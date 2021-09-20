Социологи рассказали о лидирующих позициях «Единой России» во всех опросах

14:42

Как показывают результаты исследований Института социального маркетинга (ИНСОМАР), лидирует среди избирателей партия «Единая Россия», о чем рассказала журналистам директор исследовательских проектов ИНСОМАР Наталья Евсеева.



«ИНСОМАР проводил исследование, на протяжении всего лета мониторили ситуацию в Москве, мы проводили исследование начиная с июля. И уже в начале июля было видно, что электоральные предпочтения есть у значительной части уже определившейся. Было видно, что лидером является «Единая Россия», — отметила Евсеева.



Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были отмечены в списках ДЭГ в столице, из которых проголосовали онлайн 96.5% москвичей.

